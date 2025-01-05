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Kuşadası'nda 87 Yaşındaki Adam Eşi Tarafından Ölü Bulundu

Kuşadası'nda 87 Yaşındaki Adam Eşi Tarafından Ölü Bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 87 yaşındaki Abdullah B., eşi tarafından evinde kanlar içerisinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın bilekleri ve kollarında kesikler olduğu belirlendi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 87 yaşındaki adam, eşi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, Türkmen Mahallesi Rıza Saraç Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 87 yaşındaki Abdullah B., eşi tarafından odasında kanlar içerisinde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın bilekleri ve kollarında kesikler olduğunu, hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Abdullah B.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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