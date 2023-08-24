Kuşadası'nda 7 hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir günde 7 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çeşitli suç aletleri ve değerli eşyalar ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.