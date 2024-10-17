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Kuşadası'nda 59 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizator Tutuklandı

Kuşadası'nda 59 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizator Tutuklandı
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Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından son 48 saat içinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında son 2 gün içinde yaptığı çalışmalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19'u kamyonet kasasında, 40'ı kıyı şeridinde kaçış hazırlığında olan toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen A.E.C. ile H.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.E. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmenler Güvenlik Kuşadası Politika 3-sayfa Göçmen

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