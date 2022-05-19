Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldır park halinde bulunan otomobildeki yangın söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldır park halinde bulunan otomobildeki yangın söndürüldü.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Sait Filiz sitesinin içinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldır park halinde bulunan ve sahibi henüz tespit edilemeyen otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Site sakinleri tamamen yanan otomobilin kime ait olduğunu bilmediklerini ve yaklaşık 5 yıldır park halinde bulunduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kuşadası, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title