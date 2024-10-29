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Kuşadası'nda 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda lastik bot ve can Salı içerisinde 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farkı kurtarma operasyonunda lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Yunanistan Kuşadası Göçmen

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