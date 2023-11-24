Kuşadası'nda 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 15 adet hırsızlık dosyasından toplamda 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına karışan şüpheli şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik olarak yapılan çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda 15 adet hırsızlık dosyasından aranması olan ve 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs, Hacıfeyzullah Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN