Kuşadası'nda 22 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radar tarafından tespit edilen 22 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radar tarafından tespit edilen 22 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 düzensiz göçmen (beraberinde11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - AYDIN