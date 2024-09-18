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Kuşadası'nda 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar ile tespit edilen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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