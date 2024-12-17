Kuşadası'nda 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, botta 18 çocukla birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisini de ele geçirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-108) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler botun içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakaladı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN