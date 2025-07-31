Kuşadası'nda 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen bir lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayda kadın ve çocuklar da yer aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaşan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen KB-89 numaralı Sahil Güvenlik Botu, deniz üzerinde sürüklenen lastik botu kısa sürede tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucunda botta bulunan 18 düzensiz göçmen güvenli şekilde bota alındı ve karaya çıkarıldı. Kurtarılanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan göçmenler, daha sonra işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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