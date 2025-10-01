Haberler

Kuşadası'nda 17 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı 9.Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Dikili İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu tespit edilen bir şahıs Kuşadası Asayiş Büro Amirleri ile yapılan ortak operasyon sonucu yakalandı. Şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
