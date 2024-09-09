Kuşadası'nda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - AYDIN