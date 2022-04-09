Kuşadası'nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor - Haberler

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Kuşadası'nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadası'nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor

Kuşadası'nda yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi ve emniyet ekiplerinin yoğun çabası sürerken liseli gencin nerede olduğu merak konusu oldu.

Şehit Kaya Aldoğan Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki Mervan Gürboğa, 4 gün önce evinden ayrılarak okula gitti. Daha sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 16 yaşındaki liseli genci ailesi merak ederek karakola gitti ve kayıp başvurusunda bulundu. Baba Rıdvan Gürboğa oğlunun bulunması için tüm yetkililerden yardım istedi. Güvenlik güçleri 4 gündür kayıp liseli genci heryerde arıyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası, Şehit, Lise, 3. Sayfa, Haberler

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