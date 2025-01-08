Kuşadası'nda 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 22 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN