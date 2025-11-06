Kuşadası'nda 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN