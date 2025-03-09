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Kuşadası'nda 13 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Kuşadası'nda 13 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki N.B., kırmızı ışıkta durmayan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa aracın çarptığı anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.'ye (13) iddiaya göre kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan D.D.'nin kullandığı 09 AOC 759 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen çocuk, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adanan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) sevk edildi. Otomobil sürücüsü D.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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