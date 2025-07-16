Kuşadası Milli Park'ta Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışması

Kuşadası Milli Park'ta Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışması
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Milli Park'ta jandarma ekipleri, yangın risklerine karşı vatandaşları bilgilendirdi. 'Her Şey Elimizde' mottosuyla başlatılan çalışmada, dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatıldı ve broşürler dağıtıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Milli Park'ta çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Nevşehir JAKEM Komutanlığından gelerek motorlu devriyelerin olmadığı bölgelerde devriye görevlerine başlayan Atlı Jandarma Timleri ve Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı personelleriyle birlikte Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkları ziyarete gelen vatandaşlara yangın risklerine karşı "Her Şey Elimizde" mottosuyla bilgilendirme yaptı. Ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kuralların hatırlatıldığı çalışmadan vatandaşlara broşürler de dağıtılırken, özellikle mangal ateşi yakılmaması ve çöplerin doğaya atılmaması gerektiğine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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