Kuşadası Dilek Yarımadası'na Deniz Yoluyla Girenlere İdari Para Cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17-28 Ağustos tarihlerinde orman yangınlarına karşı ziyarete kapatılan Dilek Yarımadası'na deniz yolu ile giren 7 kişiye toplamda 14 bin 364 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi kapsamında faaliyetler devam ediyor. Aydın Valiliğinin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" kapsamında 17-28 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere kapatılan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkına tekne vasıtasıyla deniz yolu ile giren 7 şahsa, kişi başı 2 bin 052 TL olmak üzere 14 bin 364 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ormanları, doğada bulunan canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN