Kuşadası Devlet Hastanesi'nin güvenlik kulübesinde çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Devlet Hastanesi'nin güvenlik kulübesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde bulunan Devlet Hastanesi'nin güvenlik kulübesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Güvenlik kulübesinden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis hastane binası çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın hastanede kısa süreli korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu.

Konuya ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Hastalarımız ya da personellerimiz için sorun arz eden bir durum yok. Hiçbir yaralımız yok. Yangının güvenlik kulübesindeki elektrik prizinde meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi. - AYDIN