Kuşadası'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen ortaklaşa çalışmalarda durdurulan bir araçtan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde Uyusturucu Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak ortaklaşa olarak sürdürdükleri kararlı ve çok yönlü çalışmaları neticesinde Bayraklıdede Mahallesi'nde Kuştur Uygulama noktasında 1 araç ekipler tarafından kontrollü olarak durduruldu. Şahsın aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet farklı boyutlarda figürleri okunmayan sikke, tek parça halinde daralı 1,50 gram metamfetamin maddesi, tek parça halinde toplam daralı 15,35 gram Esrar maddesi ele geçirildi. A.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN