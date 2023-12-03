Kuşadası'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet, kamyona ok gibi saplanırken ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 18.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ç.D yönetimindeki 09 AKJ 764 plakalı motosiklet, virajı alamayınca karşı yönden gelen 09 BDK 76 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosikletin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Ç.D ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.D'nin sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN