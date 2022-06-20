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Kuşadası çarşısında dronelu denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kuşadası çarşısında dronelu denetim

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde drone destekli, trafiğe kapalı alanda motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde drone destekli, trafiğe kapalı alanda motosikletler üzerinde uygulama yapıldı. Yaklaşık 100 sürücüye kask ve trafiğe kapalı alanda araç sürmek suçundan cezai işlem uygulanırken, uygulama bölge esnafı tarafından takdirle karşılandı.

Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde motosiklet kullanımının artması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Drone destekli yapılan uygulamada motosikletlerini trafiğe kapalı alana park eden veya trafiğe kapalı alanda araç kullanan ve kasksız gezen yaklaşık 100 sürücüye ceza yağdı. Yaklaşık iki buçuk saat süren uygulama bölge esnafı tarafından takdirle karşılandı. Uygulamanın her gün yapılması gerektiğini söyleyen esnaflar, "Yabancı ve yerli turistler çocuklarını rahat rahat sokakta gezdiremiyor. Sürekli bir motosiklet trafiği var ve günde birçok kez kaza ile karşı karşıya kalıyoruz. Bazen yeri geliyor bize bile çarpıyorlar. Bu uygulama çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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