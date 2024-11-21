Kuşadası Açıklarında Göçmen Kaçakçısı Şüphelisi Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi, Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir lastik bot tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN