Haberler

Kuşadası Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti

Türkiye'de 500'den fazla restoranı bulunan dev şirket iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.