Kuşadası açıklarında 8 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde 8 düzensiz göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, kaçakçı hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisinde bulunan 8 düzensiz göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
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