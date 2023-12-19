Kuşadası açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenleri işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN