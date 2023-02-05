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Kuryeler ve motosikletli sürücüler zor anlar yaşadı

3. Sayfa Haberleri

Kuryeler ve motosikletli sürücüler zor anlar yaşadı

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gitmekte zorlanan motosikletliye sürücüler kalkan oldu.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gitmekte zorlanan motosikletliye sürücüler kalkan oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise bir kuryeye destek olmaya çalışan sürücü, trafiği yavaşlattığı nedeniyle kornaya maruz kaldı.

Olaylar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Rüzgar ve fırtına etkisini sert bir şekilde gösterirken kuryeler ve motosikletli sürücüler zor anlar yaşadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gitmekte zorlanan motosikletliye, diğer araç sürücüleri kalkan yaparak destek olmaya çalıştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise bu durumun bir benzeri yaşandı. Kuryeye rüzgardan savrulmaması için yardımcı olmaya çalışan yandaki araç sürücüsüne, arkadaki sürücü korna çalarak tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Sultan Mehmet Tragger Fırtına 3. Sayfa Haberler

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