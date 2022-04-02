Kurye motosikletiyle gelip diş hekiminin aracını kurşunladı - Haberler

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Kurye motosikletiyle gelip diş hekiminin aracını kurşunladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurye motosikletiyle gelip diş hekiminin aracını kurşunladı

Küçükçekmece'de, bir şahıs kasklı kurye motosikletiyle geldiği diş kliniğinin kapısındaki park halindeki aracı kurşunladı.

Küçükçekmece'de, bir şahıs kasklı kurye motosikletiyle geldiği diş kliniğinin kapısındaki park halindeki aracı kurşunladı. O sırada çalışanlar panik yaşarken, şüphelinin mermi sıktığı ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesindeki bir diş kliniğinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, diş kliniğindeki doktorla husumetli olduğu ileri sürülen bir şahıs, kasklı kurye motosikletiyle kliniğin önüne geldi. Kurada motosikleti park eden şahıs daha sonra sepetten tabancayı çıkarıp, doktora ait olan aracı kurşunlamaya başladı. 3 el ateş eden şüpheli daha sonra silahı yine motosikletin sepetine koyarak motosikletle kaçmaya başladı.

Motosikletli mermi sıktığı anlarda içerde bulunanlar büyük panik yaşarken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Mermi sıkılan araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kurye motosikletiyle gelip diş hekiminin aracını kurşunladı

Kurye motosikletiyle gelip diş hekiminin aracını kurşunladı

Kurye motosikletiyle gelip diş hekiminin aracını kurşunladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Haberler

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