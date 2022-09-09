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Kurye ile bir grup arasında yumruklu kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kurye ile bir grup arasında yumruklu kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, Dominos Pizza firmasına ait kurye ile bir grup şahıs arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, Dominos Pizza firmasına ait kurye ile bir grup şahıs arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga eden şahıslardan biri eline aldığı tabureyle kuryenin çalıştığı iş yerinin camlarını paramparça etti.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında Dominos Pizza'da çalışan kurye ile bir grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada A.H. isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga esnasında kimliği belirsiz bir şahıs eline aldığı tabureyle kuryenin çalışmış olduğu firmanın camlarını parçaladı. Daha sonra olay yerine gelen yunus polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahalede bulunuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman dominos kavga 3. Sayfa Haberler

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