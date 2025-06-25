Kurye Aracına Çarptı, Sinirlenip Camı Patlattı

Kurye Aracına Çarptı, Sinirlenip Camı Patlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bir kurye aracı geri manevra yaparken motosiklet sürücüsüne çarptı. Sinirlenen motosiklet sürücüsü, kurye aracının camına yumruk atarak camı patlattı ve yaralandı. Olay sonucu hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eczaneye ilaç getiren kurye aracının geri manevra yaptığı sırada çarptığı motosikletin sürücüsü, durumuma sinirlenerek attığı yumrukla aracın camını patlattı. Kanlar içerisinde kalan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2011 Sokak üzerinde bulunan bir eczanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 34 HAZ 291 plakalı kurye aracı, eczane önünde geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen 09 ANP 699 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sinirlenen motosiklet sürücüsü E.G., kurye aracının arka camına yumruk atarak patlattı. Kırılan cam parçaları motosiklet sürücüsünün kolunu keserken, kanlar içinde kalan E.G.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan E.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Günden güne eriyor! İşte Mbappe'nin son hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şota Arveladze Süper Lig'in köklü takımının başına geçti

Süper Lig'in köklü takımının başına geçti
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı

Ateşkesin ertesi günü İran Meclisi'nden dikkat çeken karar
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.