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Kurumdan hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Kurumdan hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir kurumda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen B.Ç ve İ.A. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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