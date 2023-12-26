Kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir araçta 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 4 adet fişek bulundu. Şüpheli E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu'da kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ