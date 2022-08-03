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Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise kuru pasta kutusu içerisine paketler halinde zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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