Kuru Ot Yangınına Müdahale Eden Adam Hayatını Kaybetti

Kuru Ot Yangınına Müdahale Eden Adam Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bahçesinde kuru otları yakarken çıkan yangını söndürmeye çalışan 65 yaşındaki Remzi S., alevlerin vücuduna sıçraması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuru otları yakan bir kişi yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede büyük üzüntüye neden olay Çıkrıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde kuru otları yakan Remzi S. (65), alevlerin büyümesi üzerine yangını söndürmeye çalıştı ancak ateş, vücudunun bir kısmına sıçradı. Remzi S. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesi, Darsofa Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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