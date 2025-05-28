Kuru Ot Yangınına Müdahale Eden Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuru otları yakan bir kişi yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede büyük üzüntüye neden olay Çıkrıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde kuru otları yakan Remzi S. (65), alevlerin büyümesi üzerine yangını söndürmeye çalıştı ancak ateş, vücudunun bir kısmına sıçradı. Remzi S. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesi, Darsofa Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - BALIKESİR