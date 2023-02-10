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Kurtulur kurtulmaz ekiplerden ilk olarak su istedi

3. Sayfa Haberleri

Kurtulur kurtulmaz ekiplerden ilk olarak su istedi

Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 93. saatinde Fehim ve ailesi, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 93. saatinde Fehim ve ailesi, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkaz altından çıkarılır çıkarılmaz Artvin'in Arhavi ilçesinden gelen 112 ekiplerinden su isteyen Fehim, kendisini kurtaran ve müdahale eden ekiplere "Allah sizlerden razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Artvin'den toplamda 30 ekip, 30 ambulans olarak bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren 112 ekipleri, gece gündüz demeden bölgede hizmet veriyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artvin Hatay 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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