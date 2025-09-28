Kurtların Saldırısı Van'da Büyük Zarar Verdi
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi'nde kurtlar, gece saatlerinde bir koyun sürüsüne saldırarak yaklaşık 80 koyunun telef olmasına ve birçok koyunun yaralanmasına neden oldu. Çiftçiler, bu durumun büyük maddi kayıplara yol açtığını belirtiyor.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi'nde kurtların sürüye saldırması sonucu onlarca koyun telef oldu.
Oğulveren Mahallesi'nde gece saatlerinde yaylada olan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzara, vatandaşları ve bölgedeki çiftçileri derinden üzdü. Sürünün içerisinde yaklaşık 80 koyunun telef olduğu, onlarca koyunun ise yaralandığı saldırının büyük maddi kayıplara yol açtığı ifade edildi.
Mahalledeki çiftçiler, kurtların özellikle gece saatlerinde koyun sürülerine saldırarak büyük zarar verdiklerini belirtti. - VAN
