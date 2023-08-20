Kurtarılmak istenirken 4.kattan atlayan kedi yürekleri ağzına getirdi

Samsun'da 4. kattaki pencere kenarında mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarılmak istenirken korkup kendini aşağı attı.

Samsun'da 4. kattaki pencere kenarında mahsur kalan Kedi, itfaiye tarafından kurtarılmak istenirken korkup kendini aşağı attı. Kedinin düşme anı yürekleri ağzına getirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar 4. kattaki evin pencere kenarında kediyi fark edince itfaiyeden yardım istedi. Pencere kenarında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri kobra diye tabir edilen sepetli merdiven ile kediye ulaşmak isteyince korkan kedi kendini 4. kattan aşağı attı. Kedinin sokakta koşarak gittiği öğrenildi. Kedinin düşme anı ise Necati Çakır adlı vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. - SAMSUN