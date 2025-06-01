Kurtalan'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Kurtalan'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Beşler köyünde virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen traktörde 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Beşler köyünde seyir halindeki traktör, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve araçtaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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