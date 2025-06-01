Kurtalan'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Beşler köyünde seyir halindeki traktör, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve araçtaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT