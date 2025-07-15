Kurtalan'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kurtalan'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yoldan çıkması sonucunda bir kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde plakası öğrenilemeyen D.E. (37) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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