Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Tekel Mahallesi mevkisinde Halil D. yönetimindeki 01 ACB 96 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesi uçtu. Kazada araçta bulunan Halil D. ve yanında bulunan eşi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.