Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.
Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Tekel Mahallesi mevkisinde Halil D. yönetimindeki 01 ACB 96 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesi uçtu. Kazada araçta bulunan Halil D. ve yanında bulunan eşi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - 3.Sayfa