Kurtalan'da Hastane Bahçesine Giriş Yaparken Refüje Çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, hastane bahçesine giriş yapmak isteyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastane bahçesine giriş yapmak isteyen refüje çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Devlet Hastanesi bahçesine giriş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasra oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa