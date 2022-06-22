Kürt yazarın büstü kaldırıldı iddiaları asılsız çıktı: Gerçek ise güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Kürt yazarın büstü kaldırıldı iddiaları asılsız çıktı: Gerçek ise güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kürt yazarın büstü kaldırıldı iddiaları asılsız çıktı: Gerçek ise güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'daki Kine Em Parkı'nda bulunan, Kürt yazar ve şair Cegerxwin'in büstünün kayyum tarafından kaldırıldığı iddiaları asılsız çıktı.

Batman'daki Kine Em Parkı'nda bulunan, Kürt yazar ve şair Cegerxwin'in büstünün kayyum tarafından kaldırıldığı iddiaları asılsız çıktı.

Batman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında yer alan Kine Em Parkı'nda bulunan şair Cegerxwin büstünün bulunduğu yerden kaldırıldığına dair çıkan haberlerden dolayı açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bahse konu büstün, güvenlik kameralarında yapılan incelemede hırsızlar tarafından parktan çalındığı tespit edilmiştir. Akabinde, konu güvenlik güçlerine bildirilmiş olup, gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Büstün belediyemiz tarafından kaldırılması söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman Belediyesi Batman 3. Sayfa Haberler

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