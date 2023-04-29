Kurt sürüsü saldırdı, onlarca koyun telef oldu

-Köylüler kaybolan koyunları aramaya çıktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kurtların saldırısı sonucu onlarca koyun telef olurken, köylüler kaybolan koyunları aramaya çıktı.

Yüksekova ilçesinin Çatma köyüne bağlı Çimenli Mezrası'nda, sabah saatlerinde koyunlarını ahırdan mezraya çıkartan Selman Turus, daha sonra eve yemek ve elbise almak için geri döndü. Turus'un olmamasını fırsat bilen kurt sürüsü 200 adet olan koyun sürüsüne daldı. Kurtların saldırısı sonucu onlarca koyun telef olurken, kaybolan koyunların bulunması için köy halkı adeta seferber oldu. Dağ, taş demeden aramaya başlayan köy halkı, koyunların parçalanmış ve kaybolduklarını belirttiler.

Kurtların koyun sürüsünü adeta ikiye ayırdığını belirten Turus, "Manzarayı görür görmez hemen köy halkına haber verdim. Köy halkı da dağ, taş demeden aramaya başladı. Saldırıda 93 küçükbaş hayvanımdan çoğu telef oldu, diğerleri de kuzularıyla birlikte kayboldu. Saldırıda birkaç koyun da yaralandı" dedi.

Dağ, taş demeden koyunları aradıklarını belirten Köy Muhtarı Metin Çakil ise "Olayın olduğu andan itibariyle buradayız. Gereken ne varsa yapıyoruz. Gereken resmi işlemeleri de yaptık. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızın sıkıntısını gidereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mihran Soydan isimli vatandaş da, 'Olayın yaşanmasıyla birlikte Selman Turus bizleri aradı ve bizden yardım istedi. Bizde dağ, taş demeden arıyoruz. Dağın her tarafında telef olan koyunlar var" İfadelerini kullandı.