Kurt ile Koyun Arasındaki Mücadele Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kurt, ağıldaki sürüden bir koyunu almak için mücadele etti. Kurt, kaptığı koyunu duvarın üstünden çıkartamayınca, koyun ölü taklidi yaparak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kurt, ağıldaki sürüye böyle daldı: Kurdun kaptığı koyun ölü taklidi yaparak kurtuldu

Ağıldaki sürü, kurt ile koyunun mücadelesini pür dikkat izledi

Kurdun sürüden almak istediği koyunla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurdun ağıldaki sürüye dalıp almak istediği koyunla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kurt, kaptığı koyunu duvarın üstünden çıkartamayınca ölü taklidi yapan koyundan vazgeçti.

İlçenin Özyar Mahallesi'nde dün, bir kurt ağıldaki sürüye daldı. Kurt, sürüden gözüne kestirdiği koyunu kaptıktan sonra duvarın üstünden çıkartmaya çalıştı. Koyunu çıkartamayan kurt, daha sonra geldiği gibi gitti. Koyun, bu sırada ölü taklidi yaparak kurtuldu. Ayaklanan koyun, tekrar sürünün yanına geldi. Kurtla koyunun mücadelesi sürü tarafından pür dikkat izlenirken, o anlar anbean çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa
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