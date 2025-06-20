Kurşunlama Olayında Çalıntı Silahla Yakalanma

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Kurşunlama Olayında Çalıntı Silahla Yakalanma
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Kayseri'de bir iş yerini kurşunlayan şahıs, çalıntı bir silahla yakalandı. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

İş yerini kurşunlayan şahıs çalıntı silahla birlikte yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir iş yerini kurşunlayan şahıs çalıntı kaydı bulunan tabanca ile birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerini kurşunlayan İ.B. ile saklanmasına yardım eden B.Y. ve B.B. yakalandı. Yapılan aramalarda 2023 yılından beri çalıntı kaydı bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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