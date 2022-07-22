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Kurşunla başından yaralanan Onur'un hayat mücadelesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurşunla başından yaralanan Onur'un hayat mücadelesi sürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle eve giderken başına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden 11 yaşındaki Onur B.'nin yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle eve giderken başına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden 11 yaşındaki Onur B.'nin yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz Çarşamba akşamı Tepebaşı Mahallesi'ndeki evine bisikletiyle giden 11 yaşındaki Onur B.'nin kafasına sokak ortasında bir kurşun isabet etti. Kurşunun etkisiyle yere yığılan yaralı çocuk, çevredekilerin haber vermesiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuğa çekilen tomografide, kafasına mermi isabet ettiği ve merminin de saplandığı yerde durduğu kaydedildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralı Onur B.'nin ailesi, hastanede çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor. Güvenlik güçlerinin olay ile ilgili başlattıkları inceleme sürüyor. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Tepebaşı Mardin 3. Sayfa Haberler

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