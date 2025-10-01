Küresel Sumud Filosu'ndan İsrail'e Uyarı: Barışçıl Misyonumuz Engellenemez

Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı. İsrail, filoda yer alan Alma gemisini her iki taraftan kuşattı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail'in yakın zamanda filoya müdahale etmesi bekleniyor. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin radarlarda tespit edilmesinin ardından açıklama yapan Küresel Sumud Filosu, "İDF bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu, daha sonra İsrail gemilerine telsizle anonsta bulunarak, "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" dedi.

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail gemilerinin şu anda filodaki gemilerden biri olan Alma'yı kuşattığını belirterek, "İsrail ordusu şu anda Alma gemisini her iki taraftan kuşatmış durumda, çok yaklaştılar, biz de pozisyonumuzu alıyoruz ve durdurulmaya hazırız" dedi.

Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplanırken, İsrail'in saatler içinde müdahale etmesi bekleniyor. - KAHİRE