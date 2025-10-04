Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndan 36 Türk Vatandaşının Dönüşü Bekleniyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle ülkeye dönüşünün planlandığını açıkladı. Kalan vatandaşların dönüş işlemleri için çalışmalar sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir." - ANKARA

