Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivistler Sağlık Kontrolüne Alındı
İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 15 Türk aktivist, İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamalarının ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aktivistlere destek için bayraklarla toplanan vatandaşlar tekbir getirdi.
Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 15 Türk aktivist, THY uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı. Aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.
Aktivistlere destek olmak için ellerine Türk ve Filistin bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar tekbir getirdi. - İSTANBUL