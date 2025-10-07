Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivistler Sağlık Kontrolüne Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 15 Türk aktivist, İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamalarının ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aktivistlere destek için bayraklarla toplanan vatandaşlar tekbir getirdi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivisti, İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından sağlık kontrolü için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 15 Türk aktivist, THY uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı. Aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

Aktivistlere destek olmak için ellerine Türk ve Filistin bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar tekbir getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.