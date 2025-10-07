Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivistler Sağlık Kontrolüne Alındı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivisti, İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından sağlık kontrolü için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 15 Türk aktivist, THY uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı. Aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

Aktivistlere destek olmak için ellerine Türk ve Filistin bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar tekbir getirdi. - İSTANBUL