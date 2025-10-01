Küresel Sumud Filosu'na İsrail Müdahalesi: Gemilerde İletişim Kesildi

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail güçlerinin şu ana kadar Alma, Sirius ve Adara gemilerine çıktıkları biliniyor.

İsrail Donanması, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerden bazılarına asker çıkardı. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor. Küresel Sumud Filosu, gemileri yasadışı olarak durduruluyor. Kameralar karartıldı ve askeri personel gemilere çıktı" denildi.

İsrail güçlerinin şu ana kadar Alma, Sirius ve Adara gemilerine çıktıkları biliniyor. Diğer gemilerin ise Gazze'ye doğru ilerlediği ifade edildi.

"Dünya bizi izliyor ve düşmanca eylemlerde bulunanlar hesap verecekler"

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, İsrail Donanması ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Biz barışçıl, şiddet içermeyen bir insani yardım misyonuyuz. Yolculuğumuz uluslararası hukuka göre yasaldır ve bizi engellemeye yönelik her türlü girişim yasadışıdır. Açlıktan ölen insanlara gıda, yardım malzemeleri, su filtreleri, koltuk değnekleri ve bebek maması götürüyoruz. Dünya bizi izliyor ve düşmanca eylemlerde bulunanlar hesap verecekler" dedi. - TEL AVİV